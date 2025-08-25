Bakan Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Bakan Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Bugünkü temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya gelen Bakan Fidan'ın ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu

Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.