Bakan Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Bugünkü temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya gelen Bakan Fidan'ın ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor. - CİDDE