Haberler

Bakan Gürlek: Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADALET Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin, "Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin, "Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin konuşan Gürlek, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" dedi.

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahis oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

'DİJİTAL MECRALARA YÖNELİK YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANIYOR'

Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerinde kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, ayrıca dijital mecralara yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulandığını belirtti. Bakan Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak da "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Trafiği yönlendirirken minibüsün çarptığı kadın polisin durumu ağır
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı