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12. Yargı Paketi Yasalaştı: Bakan Gürlek'ten Teşekkür

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "12'nci Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, TBMM Genel Kurulu'ndan kabul edilerek yasalaşması hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "12'nci Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, TBMM Genel Kurulu'ndan kabul edilerek yasalaşması hakkında açıklama yaptı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaştı. Teklifin hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza ve teklifin kabulü için güçlü destek Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekillerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

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