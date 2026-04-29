Bakan Gürlek: "(Terörsüz Türkiye süreci) Sahada çok olumlu yansıması var"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinin sahada çok olumlu yansıması olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Gürlek, "Öncelikli olarak sizler bölgenin gözlemcisisiniz, temsilcisisiniz. Sizin fikirlerinizi tek tek not aldık. İstişarede hayır var" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin yansımalarına işaret eden Bakan Gürlek, "Ben bizzat Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'da da gördüm. Sahada çok olumlu yansıması var" dedi.

Yasa dışı bahisin toplum için çok zararlı olduğuna vurgu yapan Bakan Gürlek, 81 il Başsavcılığının yasa dışı bahisle mücadelesinin devam ettiğini söyledi. Yasa dışı bahis oynamanın suç sayılması için bir düzenleme düşündüklerini ifade eden Bakan Gürlek, yasa dışı bahisin şu an toplumun bulaştığı en büyük illet olduğunu vurgulayarak, "Bu illetten kurtulmamız lazım" dedi.

Bakan Gürlek, Türkiye'de uyuşturucu mücadele konusunda en ağır cezaların olduğunu, ancak sadece cezayı daha da ağırlaştırmanın uyuşturucu kullanmayı engellemeye yetmediğini ifade etti.

Altı cezaevinde uyuşturucudan ceza alan şahısların henüz şartlı salıverilmeden 6 ay önce içeride tedaviye başladığı bir çalışma başlattıklarını belirten Bakan Gürlek, "Yani tedavi süreci bittikten sonra İdari Gözlem Kurulu raporu olumlu rapor verdikten sonra dışarı çıkacak. Yani uyuşturucuyu içeride bırakacak dışarıya temiz bir halde çıkacak. Rehabiliteye önem veriyoruz, bu konuda da çalışmamız var" şeklinde konuştu.

Faili meçhul cinayetlerin çözülmesine de önem verdiklerini vurgulayan Bakan Gürlek, "Cinayet mi, intihar mı böyle arada kalan olaylar var. Bu tip dosyaları biz farklı bir gözle bakıyoruz. Bunlarla ilgili de sizin mutlaka bölgenizde de böyle duyarlılık oluşturan mutlaka olaylar vardır. İnsanların şu olay çözülsün dediği olaylar vardır. Bunlarla ilgili biz bir ekip kurduk. Ekip arkadaşlarımız da hepsi tecrübeli" dedi.

Bakan Gürlek, bu dosyalara müdahale etme yetkilerinin olmadığının altını çizerek eksiklikler varsa bunların incelendiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
