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Gürlek'ten Netanyahu'ya tepki: Akıl tutulması

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli konumunda bulunan Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının "tam anlamıyla bir akıl tutulması" olduğunu belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunduğunu ifade etti.

Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kalanların tarihin karanlık sayfalarında yer alacağını vurgulayan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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