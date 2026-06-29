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Antalya Havalimanı'nda adalet hizmetlerine hız

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ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz. Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeksizin tamamlanmasına imkan sağlıyoruz. Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında Adliye Ek Hizmet Birimleri kurarak adalet hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmaya, yargı süreçlerini erişilebilir, hızlı ve etkin kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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