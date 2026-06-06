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Adalet Bakanı Gürlek'ten Rahmi Koç hakkındaki soruşturmaya ilişkin paylaşım Açıklaması

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un sözleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, kadınları ve belirli bir etnik kimliği hedef alan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
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