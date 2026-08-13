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Bakan Gürlek Trabzon'da Partililerle Buluştu

Bakan Gürlek Trabzon'da Partililerle Buluştu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, valilik ziyaretinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Bakan Gürlek, partililerle bir araya geldi. Akşam ise AK Parti'nin 25'inci yıl vefa yemeğine katılacak.

BAKAN GÜRLEK, PARTİLİLERLE BULUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, valilik ziyaretinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Gürlek, daha sonra AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı, partililerle bir araya geldi.

Bakan Gürlek, akşam saatlerinde AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek 25'inci yıl vefa yemeğine katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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