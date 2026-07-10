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Bakan Gürlek: NATO Zirvesi, Türkiye Yüzyılı'nın dış politikadaki gücünü gösterdi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, "36. NATO Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun dış politikadaki güçlü karşılığını tüm dünyaya gösteren önemli bir diplomatik zemin olmuştur" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "36. NATO Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun dış politikadaki güçlü karşılığını tüm dünyaya gösteren önemli bir diplomatik zemin olmuştur" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli güvenlik politikaları, günlük siyasetin ve ideolojik kamplaşmaların ötesinde, partiler üstü bir devlet meselesidir. O nedenle ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde elde edilen diplomatik ve stratejik kazanımlar, aziz milletimizin ve 85 milyon vatandaşımızın ortak gururudur. Bu çerçevede 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun dış politikadaki güçlü karşılığını tüm dünyaya gösteren önemli bir diplomatik zemin olmuştur. Yeniden şekillenen küresel güvenlik mimarisi içerisinde Türkiye, bölgesel ve küresel istikrarın teminatı olarak, İttifak'ın karar süreçlerinde söz sahibi olan, yön veren ve oyun kuran merkezi bir aktör konumunda olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye olarak, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini uluslararası her platformda tavizsiz bir kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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