Bakan Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını ele aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı