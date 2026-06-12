Bakan Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı