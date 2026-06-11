Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı