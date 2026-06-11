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Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile bir araya geldi

Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEsra Can Çarkcı:

teknoloji çağında da yüz yüze görüşmeler gerekli olmuş memleket işleri kolay değil anlıyo insan bu diplomasinin ne kadar zor olduğunu

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Haber YorumlarıYıldız Barut:

arkadaşım dün bana dedi ki abisi Ukrayna'da asker falan böyle görüşmeler olunca umarım bir çözüm bulunur da insanlar rahat etsin çünkü orada çok zor durumdalar gerçekten bu tür diyaloglar önemli

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Haber YorumlarıZeynep Aslan:

yok ya bu tür toplantılar ne değiştirir ki zaten hepsi konuşup bitti gidiyo herkes kendi yoluna devam ediyo

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