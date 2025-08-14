Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki il başkanları ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki il başkanları ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki il başkanlarını kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

Savcı, Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş! İşte verdiği yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.