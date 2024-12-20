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Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi

Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşlerinin henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Güler, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta " Suriye'deki gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. Yeni yönetim, devamlı açıkladığı olumlu mesajlarla kendisinin dünyayla ilişki kurması açısından çok önemli adımlar atıyor. AB, İngiltere, Fransa, İtalya, ABD'yle direkt ilişkileri kurmaya başladılar. Bunlar, yeni yönetimin lehine olan gelişmeler. Ayrıca, Suriye içerisinde de topluma verdikleri olumlu mesajlarla da halkla beraber çalışmaya başladığını ve devam edeceğini de açıkça ifade ediyorlar" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin de konuşan Güler, "Ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşlar da kendilerine açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere çıkışla ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Henüz arzu edilen seviyede olmasa da yapılacak düzenlemeler sayesinde Suriyeli vatandaşlarımızın güvenli ve onurlu bir şekilde kendi topraklarına kavuşacağını düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

"ZARAR VERMEDEN AYRILACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Güler öte yandan "Suriye'de şu anda Ayn El-Arab bölgesinde YPG/PKK elemanları bölgeden çıkmama konusunda direniyorlar, Haseke bölgesinde bir eylemde bulundular. Yeni yönetim özellikle Rakka ve Tapka'yı terk etmeleri konusunda kendilerine telkinlerde bulunuyor. Kendi aralarında bu anlaşmaları yapabileceklerini düşünüyoruz. Ayn El-Arab ve Sırrın'da ağır silahları dahil bırakarak, yönetime teslim ederek buralardan çıkmasını ve oradaki vatandaşları rahatsız etmeden, onların daha büyük çatışmalarla zarar vermeden buradan ayrılacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Haklılar..Ben Suriyeli olsam bende gitmem..Maaş var,vergi yok..Hastanelerde bedava bakım..Daha ne olsun..Yedikleri önünde yemedikleri arkasında....Zaten gitmerinide istemiyor hükümet.Onlar giderse mevcut hükümet 3 milyon oydan mahrum kalacak..Doktorlardan oy almayacaklarini bildikleri için giderlerse gitsin dedi..Suriyelilere başımızın üstünde yeri var dedi...Başka sözüm yok..

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