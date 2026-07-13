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Milli Savunma Bakanı Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zaher ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zaher ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetli olarak Türkiye'ye gelen Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede askeri iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher ile görüştü. Bakan Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zaher'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Korgeneral Zaher, Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Güler ve Zaher Milli Savunma Başkanlığı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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