Bakan Güler Kütahya Valiliği'ni Ziyaret Etti

Bakan Güler Kütahya Valiliği'ni Ziyaret Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya Valiliği'ni ziyaret ederek bayramlaştı ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

1)BAKAN GÜLER VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Bakan Güler, Kütahya'da Mehmetçikle bayramlaştı (3)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha sonra beraberindeki heyetle Kütahya Valiliği'ne geçti. Valilik bahçesinde Vali Musa Işın tarafından karşılanan Güler, tören mangasını selamlayarak, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ile bayramlaştı. Vali Işın'ı makamında ziyaret ederek, şeref defterini imzalayan Güler, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve daha sonra şehirden ayrıldı. Görüşmede, AK Parti Kütahya milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de yer aldı.

Bakan Güler'e Kütahya ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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