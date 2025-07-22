Bakan Güler, IDEF 2025'e Katılan Askeri Yetkilileri Kabul Etti

Bakan Güler, IDEF 2025'e Katılan Askeri Yetkilileri Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 fuarına katılan Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile bölgesel konuları görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025'e katılmak üzere İstanbul'a gelen Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien'i ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025'e katıldı. Bakan Güler, fuara gelen Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien'i ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı kabul etti. Görüşmelerde bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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