Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 114'üncü yıl dönümünde Orgeneral Kadıoğlu'nu ve beraberindeki personeli kabul etti

Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 114'üncü yıl dönümünde Orgeneral Kadıoğlu'nu ve beraberindeki personeli kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 114'üncü yıl dönümü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 114'üncü yıl dönümü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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