Milli Savunma Bakanı Güler Edirne'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi.

Edirne programı kapsamında ilk olarak Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Güler, burada Vali Yunus Sezer tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Güler'in, kentte çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.

Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile askeri ve protokol üyeleri de katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı