Bakan Güler, Belçikalı mevkidaşı Francken ile görüştü (2)

NİYET MEKTUBU İMZALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken'in gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından MSB, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı arasında Niyet Mektubu imzalandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdikleri baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı arasında Niyet Mektubu imzalandı. Bakanlar Yaşar Güler ve Theo Francken'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Milli Silahlanma Direktörü Korgeneral Bernard Phaleg de Niyet Mektubu'nu imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı