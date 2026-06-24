Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlık makamında Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti. Görüşmede, başkent Ankara'nın güvenlik ve savunma konuları ile ilgili güncel gelişmeler ele alındı. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlık'ta Ankara Valisi Canbolat'ı kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı