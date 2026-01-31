Haberler

Bakan Göktaş, Türkiye Yıldızlar Satranç şampiyonu olan Topuz'u tebrik etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonu olan Miraç Melih Topuz'u tebrik ederek, başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Yıldızlar Türkiye şampiyonu olan Miraç Melih Topuz'u tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda devlet koruması altındaki evladımız Miraç Melih Topuz, muazzam bir başarıya imza atarak Yıldızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı formayla ülkemizi dünyada temsil edecek olan Miraç Melih'i yürekten tebrik ediyorum. Yolun açık olsun evladım, seninle gurur duyuyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
