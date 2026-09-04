Göztepe'de yeni huzurevi hizmete açıldı

İstanbul'da düzenlenen Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetleri sadece bakım ihtiyaçları üzerinden değil, sağlıklı, güvenli ve aktif bir hayat anlayışıyla şekillendirdiklerini ifade etti.

"Büyüklerimizin bakım ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli hizmetler sunacak"

Göztepe'de açılışı yapılan merkezle ilgili bilgi veren Bakan Göktaş, "Göztepe'ye, kıymetli büyüklerimizin huzur içinde yaşayacağı modern ve sıcak bir yuva kazandırıyoruz. 114 kapasiteli Huzurevimiz; büyüklerimizin bakım ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli hizmetler sunacak" dedi.

"Yaşlılarımıza yönelik hizmetleri aktif hayat anlayışıyla şekillendiriyoruz"

Toplumların geleceğinin büyüklere verilen değerle inşa edildiğini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Büyüklerine değer veren, onların tecrübesini geleceğe taşıyan toplumlar kökleri sağlam bir gelecek kurar. Bu anlamda yaşlılarımıza yönelik hizmetlerimizi; sadece bakım ihtiyaçları üzerinden değil, sağlıklı, güvenli ve aktif bir hayat anlayışıyla şekillendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüklerimizin hayatına dokunan çalışmalarımızı her geçen gün daha da yaygınlaştırıyoruz. Ulusal Vefa Programımızla 81 ilimizde, ihtiyaç duydukları hizmetleri evlerine kadar ulaştırıyoruz. İstanbul'da da 7 bin 40 vatandaşımıza vefa hizmeti sunuyoruz. Evde Bakım Yardımıyla, binlerce yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Bu yıl, İstanbullu vatandaşlarımız için toplam 6,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı sağladık."

"Türkiye genelinde 30 bin vatandaşımız yatılı bakım hizmeti alıyor"

Sosyal hizmet alanındaki yatırımlara ve sayısal verilere değinen Bakan Göktaş, "Bugün ülkemizin dört bir yanında 43 Yaşlı Aktif Yaşam Merkezimizle büyüklerimize hizmet sunuyoruz. Bugün 81 ilimizde, Bakanlığımıza bağlı ve özel 492 huzurevinde yaklaşık 30 bin vatandaşımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. İstanbul'da ise Bakanlığımıza bağlı 12 huzurevinde bin 763 ve 118 özel huzurevinde ise 5 bin 533 büyüğümüz huzur içinde yaşamını sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen 'Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri' ile, 130 yıllık sosyal hizmet geleneğimizi geleceğe taşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bilişsel ve sosyal imkanlarla bütüncül bakım"

Açılışı yapılan merkezin sunduğu imkanlara dikkat çeken Göktaş, şunları söyledi:

"Bugün hizmete açtığımız Huzurevimiz de, hizmetlerimizin İstanbul'daki en güzel örneklerinden biridir. Huzurevimizde, büyüklerimizin farklı ihtiyaçlarını gözeterek özel yaşam alanları oluşturduk. Alanında uzman personelimizle, büyüklerimizin bakım, sağlık, rehabilitasyon ve sosyal destek ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla karşılayacağız. Sağlıklı Yaşam Atölyemiz ve Yaren Egzersizlerimizle, büyüklerimizin daha sağlıklı ve aktif bir hayat sürmelerini destekleyeceğiz. Akıl oyunları ve resim atölyeleriyle bilişsel becerilerini güçlendireceğiz. Kütüphane, sinema ve sohbet buluşmalarıyla hayatın içinde kalmalarını sağlayacağız. İnanıyorum ki bu güzel yuva, büyüklerimizin kendilerini değerli hissedecekleri, yeni hatıralar ve dostluklar biriktirecekleri örnek bir yaşam merkezi olacak."

"Vefa borcumuzun bir gereği olarak görüyoruz"

Hizmetlerin bir vefa borcu olduğunu belirten Göktaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Onlara sunduğumuz her hizmeti, görev olmanın ötesinde vefa borcumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Diliyorum ki bu güzel yuvanın her odasında huzur, her sofrasında muhabbet, her köşesinde güven olsun. Burada yaşayan her büyüğümüz, devletimizin daima yanında olduğunu hissetsin. Bu duygu ve düşüncelerle Huzurevimizin kıymetli büyüklerimize ve İstanbul'umuza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eserin hayata geçirilmesine katkı sunan tüm kurumlarımıza, ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum."

Açılış töreni; kurdele kesimi, huzur evinin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı