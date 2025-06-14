Bakan Göktaş Tunceli'yi Ziyaret Etti

Bakan Göktaş Tunceli'yi Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek, il protokolü ile bir araya geldi ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Göktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik binası girişinde karşılandı.

Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Aygöl ile makamında görüşerek, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Görüşme sonrası Aygöl, Bakan Göktaş'a üzerinde "Tunceli" yazan filografi tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
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