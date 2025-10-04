Bakan Göktaş, Trafik Kazası Geçiren Milletvekili Gürcan'ı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçirdiği trafik kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ı ziyaret etti.

Ankara'dan Eskişehir'e dönerken geçirdiği trafik kazasında yaralanan Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Milletvekili Gürcan'ın tedavisi sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, Milletvekili Gürcan'ın sağlık durumu hakkında hekimlerden bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Milletvekili Gürcan'ın tedavisinin hekimlerin gözetiminde sürdüğü, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR