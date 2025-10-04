Haberler

Bakan Göktaş, Trafik Kazası Geçiren Milletvekili Gürcan'ı Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, trafik kazası geçiren AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçirdiği trafik kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ı ziyaret etti.

Ankara'dan Eskişehir'e dönerken geçirdiği trafik kazasında yaralanan Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Milletvekili Gürcan'ın tedavisi sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, Milletvekili Gürcan'ın sağlık durumu hakkında hekimlerden bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Milletvekili Gürcan'ın tedavisinin hekimlerin gözetiminde sürdüğü, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.