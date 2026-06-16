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Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye stratejik adım

Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye stratejik adım
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda ülkenin ortak geleceği açısından stratejik ve kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda ülkenin ortak geleceği açısından stratejik ve kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla 'Kahraman Yetiştiren Babalar' programını düzenledi. Bakan Mahinur Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşen programa şehit babaları, gazi babalar ve yakınları katıldı. Program, Göktaş'ın konuşması ile başladı.

Stratejik ve kritik dönüm noktası Terörsüz Türkiye süreci

Konuşmasına babaların Babalar Günü'nü kutlayarak başlayan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda ülkenin ortak geleceği açısından stratejik ve kritik bir adım olduğunu belirtti. Sürece ilişkin gerekli çalışmaların yürütüldüğünü, TBMM bünyesinde oluşturulan komisyonda sivil toplum kuruluşları, gaziler ve uzmanların görüşlerinin alındığını ifade eden Göktaş, amacın Türkiye'yi kalıcı olarak terörün yükünden kurtarmak olduğunu söyledi.

Toplumsal iyileşme ve yeniden inşa sürecinin de el birliğiyle yürütüleceğini vurgulayan Göktaş, artık yeni acıların yaşanmasını ve kan dökülmesini istemediklerini, çocukların daha huzurlu, müreffeh ve barışın hakim olduğu bir gelecekte yaşamalarını hedeflediklerini kaydetti.

Şehitler ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını dile getiren Göktaş, şehitlerin ve gazilerin aziz hatıralarına zarar verecek hiçbir girişime izin vermeyeceklerini, devletin her zaman şehit aileleri, gaziler ve terörden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Gazilerin tecrübelerini genç nesillere aktarmasını önemsediklerini de belirten Göktaş, Türkiye genelinde gazilerin okullarda gençlerle bir araya gelerek yaşadıklarını paylaştığını, bu buluşmaların vatan sevgisi ve milli bilincin gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük değer taşıdığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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