Bakan Göktaş: Birlik, beraberlik ve kardeşlikle terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğin ön planda olduğu ve birlikte daha güçlüyüz mesajını vererek, terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye'nin de anahtarı budur" dedi.

Bakan Göktaş, dün bir dizi program için bulunduğu Bingöl'de şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda bir araya geldi. Ailelerle yakından ilgilenen Göktaş, sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Göktaş, burada yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek, bu sürecin doğru şekilde aktarılması ve birlikte yürütülmesi için bu buluşmaların çok değerli olduğunu vurguladı. Devletin bütün kademeleri ile birlikte dün olduğu gibi bugün, yarın ve her daim şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik ve huzurun güçlü olduğu bir Türkiye görmek istiyoruz. Nitekim bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, devletin tüm kademeleri ile beraber 'Terörsüz Türkiye' sürecine girmiş bulunuyoruz. Burada şehit ve gazi ailelerimizi incitecek hiçbir tavizin olmadığını özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

'BİRLİKTE YÜRÜRKEN DAHA DA GÜÇLÜ OLURUZ'

Sürecin çok hassas olduğunu ifade eden Göktaş, "Bu süreci gazilerimiz, şehit ailelerimizle birlikte inşa edeceğiz. Sizsiz olmaz; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğin ön planda olduğu ve birlikte daha güçlüyüz mesajını vererek, terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye'nin de anahtarı budur. Güçlü Türkiye'yi inşa ederken özellikle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda kararlı duruşumuzda sizlerle bu süreçte birlikte yürürken daha da güçlü ve başarılı oluruz" dedi.

