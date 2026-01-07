Haberler

Bakan Göktaş, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı

Güncelleme:
Bakan Göktaş, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını önerdiklerini açıkladı. Annelerin doğum öncesinde 8 hafta, doğum sonrasında ise 6 hafta izni kullanabilecekleri belirtildi. Babalar için doğum izni de 5 günden 10 güne çıkarılıyor.

Bakan Göktaş: (Doğum izni düzenlemesi) 16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi yine 8 haftayı isterse annelerimiz, 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Mevcutta izinde olanlar da bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak. Babalar için de 5 günden 10 güne genişletiyoruz, özel sektörle beraber.

