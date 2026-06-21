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Bakan Göktaş'tan sosyal medyada başörtülülere ayrımcı sözler sarf edilmesine tepki Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemine tepki göstererek suç duyurusunda bulundu ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada başörtülülere ayrımcı sözler sarf eden kişiye tepki göstererek, konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, başörtülü kadınları hedef alarak "imha edilsin" ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetlediklerini ve en güçlü biçimde kınadıklarını belirtti.

Kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmenin temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırı olduğunu vurgulayan Göktaş, ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemlerin geride kaldığını anımsattı.

Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceklerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez. Hiç kimse kadınları inançları sebebiyle hedef gösterme, aşağılayıcı ifadelerle anma veya yok edilmelerini çağrıştıran söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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