Bakan Göktaş'tan Çanakkale Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çanakkale, bir milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği yerdir" dedi.

Bakan Göktaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Çanakkale, bir milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği yerdir. Anadolu'nun dört bir yanından gelen vatan evlatları, verdikleri destansı mücadeleyle bu toprakların asla teslim alınamayacağını tarihe nakşetmiştir. Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutlu mücadelenin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ANKARA

