Bakan Göktaş, Şule Yüksel Şenler'i Vefatının 6. Yılında Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6. yılında sosyal medya üzerinden anarak, onun topluma olan katkılarını ve kalemini davasına adamasını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ve kalemini davasına adayan Şule Yüksel Şenler, inancı, fikirleri ve eserleriyle bir nesle ışık oldu. Duruşu ve kararlı mücadelesi, bugün de gençlerimize, kadınlara ve tüm topluma ilham olmaya devam ediyor. Toplumsal hafızamızda iz bırakan mücadelesi, özgürlük ve değerler uğruna ortaya koyduğu cesaretle her zaman hatırlanacaktır. Ülkemizin kıymetli entelektüel ve yazarlarından Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Politika
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.