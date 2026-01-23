Haberler

Bakan Göktaş: "Sosyal risk haritalarımızla sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir dönem başlattık"

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça sürüklenmesine yol açan riskleri erken tespit etmek için sosyal risk haritaları ile yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu. İlçe, mahalle ve hane düzeyinde riskleri izleyerek harekete geçeceklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal risk haritalarımızla sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir dönem başlattık. Hedefimiz çok net. Risk işaretlerini ilk görüldüğü yerde yakalamak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça sürüklenmesine yol açan riskleri erken aşamada tespit edebilmek için yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu. Risk işaretlerinin görüldüğü yerde yakalanacaklarını belirten Bakan Göktaş, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde riskleri doğrudan izleyerek harekete geçeceklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tamamladığımız Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritamızın İstanbul İl Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirdik. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan riskleri erken aşamada tespit etmek hayati önem taşıyor. Sosyal risk haritalarımızla sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir dönem başlattık. Hedefimiz çok net. Risk işaretlerini ilk görüldüğü yerde yakalamak. İlçe, mahalle ve hane düzeyinde riskleri doğrudan izleyerek harekete geçiyor, zamanında ve etkin müdahalelerde bulunuyoruz. Evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için aynı hassasiyet ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
