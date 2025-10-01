Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sırbistan temasları kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya geldi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sırbistan temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ve Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın Eşi Tamara Vucic'le bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Sırbistan Cumhuriyeti Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura ile bir araya gediğini açıkladı. Göktaş paylaşımda, "Sırbistan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hazırladığımız ve Birleşmiş Milletler bünyesinde imzaya açtığımız 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin küresel ölçekteki ilk imzacısı oldu. Sözleşmemizi yaygınlaştırmak ve tüm dünya çocuklarına daha güvenli bir gelecek miras bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ, ERMENİSTAN ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER BAKANI ARSEN TOROSYAN'LA BİR ARAYA GELDİ

Belgrad Kadın Konferansı marjında Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan ile de bir araya gelen Göktaş, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Göktaş paylaşımında, "Sosyal hizmetler alanında yürütülen programları ele alarak kapsamlarının güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik. Uluslararası temaslarımızla kadınların güçlendirilmesi, ailelerimizin refahı ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

GÖKTAŞ, SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ TAMARA VUCİC'LE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Bakan Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı kapanış oturumunda Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamara Vucic ile de görüştü. Göktaş görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınların toplumsal hayattaki rolünü güçlendirecek ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Dostluk ve iş birliğimizi daha da pekiştirecek, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kaydetti.