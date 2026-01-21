Haberler

Bakan Göktaş, Siber Güvenlik Başkanı Önal ile bir araya geldi

Bakan Göktaş, Siber Güvenlik Başkanı Önal ile bir araya geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile çocuklar ve gençler için dijital dünyanın risklerini ele aldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Sayın Ümit Önal ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumaya yönelik çalışmalarımızı ve bu kapsamda geliştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını ele aldık. Evlatlarımız için daha güvenli, kontrollü ve bilinçli bir dijital dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

