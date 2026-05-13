Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketi sonrası vakıflara 30 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da gerçekleşen sel felaketi sonrası her iki ildeki vakıflara 30 milyon lira kaynak aktardıklarını duyurdu. Bakan, afetten etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla farkındalık yaratıldığını belirtti.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her iki ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz; saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordine içinde yürütmeye devam ediyor. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahadayız. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
