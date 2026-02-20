Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şanlıurfa'da
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa Valiliği'ni ve tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Göktaş, Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, Vali Şıldak'tan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra tarihi Balıklıgöl yerleşkesine geçen Bakan Göktaş, burada vatandaşlarla sohbet etti, balıklara yem attı.

Kente özgü yöresel kıyafet giyen Bakan Göktaş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Göktaş'a, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Abdurrahim Dusak ve Hikmet Başak ile İl Başkanı İlhami Günbeği de eşlik etti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
