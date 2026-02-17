Bakan Göktaş oyun içerik üreticileriyle bir araya geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da oyun içerik üreticileri ile dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını ele aldı. Çocukların dijital platformlarda güvenle var olmaları için yol gösteren bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da oyun içerik üreticileri ile bir araya geldi.
Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Onlardan gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkatle dinledik. Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Evlatlarımızın daha sağlıklı ve bilinçli şekilde büyüyebileceği güçlü bir dijital ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA