Bakan Göktaş, Muhtarlarla Sosyal Destek Modeli Toplantısında Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhtarlarla bir araya gelerek 'Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli' toplantısına katıldı.

Toplantının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Göktaş, "Kıymetli muhtarlarımızla Bakanlığımızda bir araya gelerek Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli Toplantımızı gerçekleştirdik. Her bir haneyi yakından tanıyan muhtarlarımız, ailelerimizin ihtiyaçlarının hızlıca belirlenmesi ve vatandaşlarımıza en uygun hizmet modelinin sağlanması noktasında sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımızdır. Yerelde kurduğumuz bu bağ sayesinde toplumsal dayanışmamızı büyütmeye ve kapsayıcılığımızı artırmaya devam edeceğiz. Kıymetli katılımları için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA