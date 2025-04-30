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Bakan Göktaş: Medya Toplumu Şekillendiriyor

Bakan Göktaş: Medya Toplumu Şekillendiriyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi'nde medya içeriklerinin toplumsal etkilerini vurguladı. Bakan, medyanın doğru ellerde iyilik aracı olabileceğini, yanlış ellerde zarar verebileceğini belirtti ve 2025 Aile Yılı kapsamında aile dostu medya yaklaşımını teşvik edeceklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geçmişte medyanın toplumu yansıtan bir ayna olduğunu düşünüyorduk. Ancak artık biliyoruz ki medya sadece yansıtmaz, aynı zamanda şekillendirir, duygularımızı etkiler. Hatta davranışlarımızı değiştirir" dedi.

RTÜK himayesinde Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi', ikinci gününde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda devam ediyor. Zirvede bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi'nin medya politikaları açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bugün aslında her eve dokunan bir konuyu medya içerikleri, gündüz kuşağı ve magazin programları, diziler haberler, sağlık, spor, çevre, programları gibi farklı içeriklerin toplum üzerindeki etkisini konuşmak için bir aradayız. Medya hayatımızın her yerinde, elimizdeki telefonlarda, oturma odamızdaki televizyonlarda, sabah haberlerinde, akşam izlediğimiz dizilerde, çocuklarımızın çizgi filmlerinde. Geçmişte medyanın toplumu yansıtan bir ayna olduğunu düşünüyorduk. Ancak artık biliyoruz ki medya sadece yansıtmaz, aynı zamanda şekillendirir, duygularımızı etkiler. Hatta davranışlarımızı değiştirir. Medya doğru ellerde büyük bir iyilik aracına dönüşür. Ancak yanlış ellerde aynı güç toplumsal değerleri aşındıran, ayrıştırıcı hatta zararlı bir araca dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, şiddeti medyada bir reyting unsuruna dönüştürmeme konusunda kararlı adımlar atıldığını belirterek, 2025 Aile Yılı kapsamında aile dostu bir medya yaklaşımını teşvik edeceklerini açıkladı. Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın aile değerlerini koruyan, çocukların gelişimini destekleyen medya içeriklerinin yaygınlaşmasına vesile olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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