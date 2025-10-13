Haberler

Bakan Göktaş Kayseri'ye Geliyor

Bakan Göktaş Kayseri'ye Geliyor
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 Ekim'de Kayseri'ye gelerek huzurevi temel atma törenine katılacak ve Alzheimer Merkezini inceleyecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ; çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ; 24 Ekim'de Kayseri'ye gelecek. Çeşitli temaslarda bulunacak olan Göktaş; yapımına başlanacak olan huzurevinin temelini atacak. Bakan Göktaş ayrıca yapılması planlanan Alzheimer Merkez ile ilgili de incelemelerde bulunulacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temasların ardından aynı gün Ankara'ya dönecek.

