Bakan Göktaş Kayseri'ye Geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ; 24 Ekim'de Kayseri'ye gelecek. Çeşitli temaslarda bulunacak olan Göktaş; yapımına başlanacak olan huzurevinin temelini atacak. Bakan Göktaş ayrıca yapılması planlanan Alzheimer Merkez ile ilgili de incelemelerde bulunulacak.

