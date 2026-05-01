Bakan Göktaş: 'Her şartta annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı'nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her şartta annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren doğum izni düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Göktaş, yeni düzenlemeyle annelerin ve ailelerin yanında olduklarını belirterek, "1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her şartta annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı