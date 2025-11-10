Bakan Göktaş, Fransa İslam Konseyi Başkanı ile Görüşme Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa İslam Konseyi ve Türk İslam Birliği Başkanı İbrahim Alcı ile bir araya geldi.

Göktaş, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan Türk ve Müslüman vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı, kültürel ve manevi bağlarımızı güçlendirmek için attığımız ortak adımları değerlendirdik. Nerede olursa olsun, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizle bağımızı daha da kuvvetlendirmeyi sürdüreceğiz."