Bakan Göktaş, Filistinli mevkidaşlarıyla çevrimiçi görüşmeler yaptı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, bugün Filistin Kadın İşleri Bakanı Amel Hamad ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Majdalani ile çevrimiçi birer görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Göktaş, görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada, "Mevkidaşlarıma Gazze'deki insani trajediden, sivillere yönelik saldırılardan duyduğumuz derin endişe ve üzüntüyü ifade ettim. Filistin halkıyla her türlü siyasetin üstünde, insani değerler temelindeki dayanışmamızı Bakanlıklarımız arasındaki iş birliği ile devam ettirmeye kararlı olduğumuzun altını çizdim. Bu doğrultuda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde öncelikle saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik olarak girişimde bulunmak istediğimizi ifade ettim. İsrail'in sivillere yönelik saldırıları sonucu yaralanmış veya kimsesiz kalmış çocuklarımızı ülkemize getirerek, tedavilerinin yapılması ve İsrail'in saldırıları son buluncaya kadar koruma ve bakım altına alınması için harekete geçmek istediğimizi ilettim. Bu kapsamda Filistinli mevkidaşlarımla Bakanlıklarımızın çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortak çalışma gruplarını hayata geçirmek üzere mutabık kaldık. Uluslararası hukuk kurallarının işletilerek bu saldırıların ve işgalin bir an önce son bulması, Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve güven içinde yaşamalarının sağlanması için üzerimize düşen her şeyi yapma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.