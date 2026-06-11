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Bakan Göktaş Diyarbakır'da

Bakan Göktaş Diyarbakır'da
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet kampüsü inşaat alanı incelemesi ve Aile Şenliği Programları için Diyarbakır'a gitti. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Göktaş, protokol üyeleriyle görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, sosyal hizmet kampüsü inşaat alanı incelemesi ve Aile Şenliği Programlarına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Göktaş kendisini karşılayan protokol üyelerini selamladı. Daha sonra valilik binasına geçen Bakan Göktaş'a Vali Murat Zorluoğlu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman eşlik etti. Valilikteki program, basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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