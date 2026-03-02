Haberler

Bakan Göktaş: "Bizler her zaman millet için hizmeti öncelikli tutan bir davanın mensuplarıyız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iftar programında yaptığı konuşmada AK Parti’nin hizmet ve samimiyet üzerine kurulu davalarının önemini vurguladı. Ramazan ayının birlik ruhunu güçlendirdiğini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan güvenin de altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler her zaman millet için hizmeti öncelikli tutan bir davanın mensuplarıyız. Bu davanın özü ise samimiyettir" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Teşkilat üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı programda konuşan Bakan Göktaş, AK Parti'nin davaya emek veren herkesin kıymetini iyi bildiğini ifade ederek, "AK Parti davası en ufak kırgınlıklara feda edilemeyecek kadar kıymetli. Cumhurbaşkanımızın davası ufak husumetlere, makamlara, koltuklara feda edilemeyecek kadar kıymetli. Bu dava sadece ülkemiz için için değil, bölgemiz için değil, dünyamız için çok kıymetli bir dava. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan kardeşliğin, birlik ruhunun yeniden güçlendiği çok özel bir aydır. Bu ay sofralarımızı bereketle, gönüllerimizi muhabbetle buluşturur. Bizler her zaman millet için hizmeti öncelikli tutan bir davanın mensuplarıyız. Bu davanın özü ise samimiyettir. İşte samimiyet tam olarak buradadır. Bu kutlu yürüyüşte istikametimizi belirleyen davamızın büyüklüğüdür. Görüyorsunuz dünyadaki durumları, etrafımızda olanları hepimiz takip ediyoruz. Ama burada bizim bir liderimiz var ve o lideri düşündüğümüzde, Cumhurbaşkanımızı düşündüğümüzde vatandaşın aklına ilk ne geliyor? Güven geliyor, çalışkanlık geliyor, 'Önce milletim' diyen bir lider geliyor, dünya lideri geliyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

