Bakan Göktaş: Çocuklarımızı algoritmaların ağından uzak tutmayı hedefliyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz sosyal medya düzenlemesi ile çocuklarımızı algoritmaların ağından uzak tutmayı ve güvenli dijital alanlar oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından algoritmalar ile ilgili video mesaj paylaştı. Göktaş, yaptığı açıklamada, "Bu videoyu izlerken kaç kez bildirim aldınız? Algoritmalar; ekran süremiz boyunca beğenilerimizi analiz ediyor, karşımıza daha fazla kişiselleştirilmiş içerik çıkarıyor ve bizi içine çekiyor. Bu kısır döngüde odaklanma becerimizi, zamanımızı ve başladığımız işi bitirme alışkanlığımızı kaybediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal medya düzenlemesi ile çocuklarımızı algoritmaların ağından uzak tutmayı ve güvenli dijital alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Annelerimizi ve babalarımızı da bu süreçte bizlere destek olmaya ve ailecek daha fazla ekransız vakit geçirmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı