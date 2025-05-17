Bakan Göktaş Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Göktaş Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'te valilik ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti, çınar fidanı dikti ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

1) BAKAN GÖKTAŞ, BİLECİK'TE

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'te valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliği bahçesinde Vali Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından karşılanan Bakan Göktaş, kendi adına hazırlanan çınar ağacı fidanını dikti. Ardından valilik şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, Vali Aygöl'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'na geçen Bakan Göktaş, partililerle bir araya gelerek kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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