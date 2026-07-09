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Bakan Göktaş: Her çalışmamız, büyüklerimize duyduğumuz hürmetin ifadesi

Bakan Göktaş: Her çalışmamız, büyüklerimize duyduğumuz hürmetin ifadesi
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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de AK Parti Danışma Meclisi toplantısına katılarak parti teşkilatının istişare kültürüne vurgu yaptı ve NATO Zirvesi'ndeki gurur verici gelişmeleri anlattı.

DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTINA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentteki ziyaretlerinin ardından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen partisinin Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve partililer yer aldı.

AK Parti'nin istişareye önem veren bir teşkilat olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "AK Parti istişareye önem veren, sizlerle her zaman buluşan, istişare kültürünü her şeyin üstünde tutan, büyük- küçük demeden herkesin fikrine değer veren bir parti. Bugün bunu burada bir kez daha müşahede ettik. Canla başla çalışan bir teşkilat gördüm. Gerçekten gurur duydum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda eser ve hizmet siyasetinde adını tarihe yazdırdı. Diplomasi alanında da adını tarihe yazdırdı. Dün gerçekleştirilen NATO Zirvesi vesilesiyle gerçekten göğsümüz kabardı. Sadece burada değil, dünyanın dört bir yanında, yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşımızdan, mazlum coğrafyalardaki insanlardan nice mesajlar geldi. Bize bu gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türkiye'de 22 yıl önce yapılan NATO toplantısını hatırlatan Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Şimdi 22 yıl öncesini hatırlayalım. Bir NATO Zirvesi'ne daha ev sahipliği yapan bir Türkiye vardı. Fakat orada bazı eksiklikler vardı. Saygıdeğer Hanımefendi başörtüsü sebebiyle davet edilmemişti. Ama dün saygıdeğer Hanımefendi lider eşlerine, çok anlamlı bir programda ev sahipliği yaptı. Çocuklarımızın güvenliğini ilgilendiren önemli bir toplantıya liderlik etti. Gerçekten gurur duyduk. Şimdi diyoruz ki nereden nereye. Eser ve hizmet siyaseti derken AK Parti burada. Diplomasi derken AK Parti burada. Savunma sanayi derken, güvenlik derken, barış derken AK Parti burada. Sayın Cumhurbaşkanımız eser, hizmet ve diplomasi denildiğinde her zaman bir numarada. Dünya lideri olmak böyle bir şey. Allah ondan razı olsun. O davaya gönül vermiş her bir arkadaşımıza da gönülden şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Ak Parti'li kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda Bakan Göktaş, toplantının ardından parktaki aşure dağıtımına katılarak kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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