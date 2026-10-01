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Bakan Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde büyükleri arama ve ziyaret çağrısı yaptı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla büyükleri arayıp ziyaret etme çağrısı yaptı. Evdeki ve bakım merkezlerindeki büyüklerin unutulmamasını isteyen Göktaş, bugün çınarların aranıp ziyaret edilmesini istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evdeki ve bakım merkezlerindeki büyüklerimizi unutmayalım. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bizim kültürümüzde sofranın baş köşesi büyüklerimizindir. Pusulamız, kutup yıldızımız yine ailemizin büyükleridir. Onların tecrübelerine ve hayır dualarına ne kadar ihtiyacımız varsa, onların da bizden gelecek bir telefona ve bir güzel söze o kadar ihtiyacı var. Gelin bugün çınarlarımızı arayalım, ziyaret edelim, sohbet edelim. Evdeki ve bakım merkezlerindeki büyüklerimizi unutmayalım. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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