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Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Kasiyun Dağı'nda kahve içerek Şam'ı seyretti. İkilinin kahve içtiği anlara geniş yer ayıran Rus basını "Hakan Fidan ve Ahmed Şara Esad'ın 14 yıldır ziyaret etmeyi yasakladığı Kasiyun Dağı'nı ziyaret etti" başlığını attı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmet Şara'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, daha sonra Kasyun Dağı'nda kavhe içti. Peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsaneleriyle ünlü bu dağı Beşar Esad'ın 14 yıldır ziyaret edilmesini yasakladığı öğrenildi.

Bakan Fidan ve Ahmed Şara'nın kahve içtiği dağla ilgili dikkat çeken detay

RUS BASININDAN DİKKAT ÇEKEN MANŞET

Rus haber ajansı 1News "Hakan Fidan ve Ahmed Şara Esad'ın 14 yıldır ziyaret etmeyi yasakladığı Kasiyun Dağı'nı ziyaret etti" başlığı attı. Haberde "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Şam'ın kuşbakışı güzel manzarasını sunan ve Esad rejimi tarafından 14 yıldır ziyaret edilmesi yasak olan Kasiyun Dağı'nı ziyaret etti. Ahmed Şara ile kahve içti. Hakan Fidan Şam ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Ankara'nın yeni dönemde Suriye'ye destek vermeye kararlı olduğunu belirtti." dedi.

Bakan Fidan ve Ahmed Şara'nın kahve içtiği dağla ilgili dikkat çeken detay

AVRUPA BASINININ DA GÜNDEMİNDEYDİ

France 24 kanalı, "Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da" sözleriyle görüşmeyi duyurdu. Görüşmenin detaylarına yayınlarında geniş yer verdi. Alman Zeit gazetesi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok" sözlerini manşete taşıdı. Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası topluma yaptığı "Yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalı" çağrısına da değindi. Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası topluma yaptığı "Yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalı" çağrısına da değindi.

Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Türkiye her yerde !

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Haber YorumlarıSüleyman Sürücü:

Başta suriyeliler ve bizim yöneticiler hala bu işin eğlence tarafındalar ama madalyonun birde öbür tarafı var. İşgalci israil siyonisti şama 25 km. ye kadar girdi. Fiıratın doğusunda abd destekli pkk ypg terör devleti hala orada. Yani özgür suriye için savaş daha yeni başlıyor. Hem suriyenin toprak bütünlüğü hemde türkiyemizin suriye sınır güvenliği için bu iki konu çözülmedikçe bayram yapılamaz.

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Haber YorumlarıEvvab:

papağan gibi aynı şu cümleleri kuran zaatlar galon tepeleri Suriye'nin himayesinde değildi. orada herhangi bir birlik yok ayrıca İsrail'in orada askeri üst kurması Suriye'yi işgal ediyor anlamına gelmez. İlk önceliğimiz PKK YPG nin tasfiyesidir. İsrail zaten diğer ülkelerden yeteri kadar itiraz yedi. sonun da Türk ordusu ile yada htş smo nun TSK nın desteklemesi ile eninde sonunda karşı karşıya geleceğiz. bu bir toprak savaşı değil enerji ve enerji hattı savaşıdır.

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Adamlar Suriye'ye Kayyum atadı:)))

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bunlar şimdilik cicim ayları . Temennimiz inşallah iyi olur . hayırlısı .

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Haber YorumlarıUğur Bulut:

13 sene geçeci hükümeti kur destekle maaş ver 22.000 askere milletin parasıyla bak finalde siyasi başarısızlık yaşa bu adam kim ya bugün karşımızda elinde fincanla kasılıyor biri bana bunu söylesin Esad karılarını ellerinden aldı diyor ağlıyordu bunlar hangi ara adam oldular (Adam olanlara lafımız yok )

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