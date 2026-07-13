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Fidan, Ukrayna Zirvesi'ne Erdoğan'ı temsilen katılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 13 Temmuz 2026 tarihinde Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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